Terza categoria Il Ribolla ha esonerato mister Galeotti

(Di giovedì 28 marzo 2024) Filipponon è più l’allenatore del. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo l’ultimo ko nel campionato di. I bianconeri domenica avevano perso in casa contro la Virtus Amiata e sono fuori oramai dalla corsa ai primi posti del girone unico. Così la società ha deciso di cambiare. "La società Asd1925 comunica di aver sollevato Filippodall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra – dice il presidente Andrea Maule in un comunicato -. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società". Ancora non è noto il sostituto di. La società prenderà tempo, anche vista la pausa pasquale, per scegliere il nuovo allenatore.