Terribile incidente | coinvolte tre autovetture C’è un morto

(Di giovedì 28 marzo 2024) Fucecchio, 28 marzo 2024 –nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, in via Romana Lucchese nel Comune di Fucecchio, nella frazione di Vedute. Uno scontro tra treha causato la morte di uno dei conducenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. I pompieri hanno operato per estrarre l’uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, ma quando lo hanno consegnato al medico non c’era già più nulla da fare. Risulta inoltre una seconda persona lievemente ferita mentre una terza illesa. In aggiornamento