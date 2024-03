(Di giovedì 28 marzo 2024) Prime anticipazioni sul contenuto di The Way of the, ildiche affronterà episodi della vita di gesù con un approccio realistico e in chiave politica. Ildi, The Way of the, punta a un debutto al Festival di, ma nel. Mentre sta per essere svelato il programma della nuova edizione della kermesse francese, scopriamo che la pellicola a sfondo religioso diè ancora ben lontano dall'essere pronta. Géza Röhrig, che interpreta Gesù nel poema epico biblico di, ha confermato nel corso di un incontro in un'università americana che l'opera sarà presentata in anteprima a ...

La straordinaria opera seconda del regista americano torna in una versione restaurata in 4K, presentata in prima mondiale nella sezione Venezia Classici alla scorsa Mostra del Cinema. Ecco le ... (comingsoon)

Terrence Malick: il suo nuovo film, The Way of the Wind, debutterà a Cannes 2025 - Prime anticipazioni sul contenuto di The Way of the Wind, il nuovo film di Terrence Malick che affronterà episodi della vita di gesù con un approccio realistico e in chiave politica.movieplayer

Jeremy Allen White sarà Bruce Springsteen al cinema, da The Bear a The Boss - Jeremy Allen White da The Bear a The Boss. Potremmo sintetizzare così l'imminente futuro lavorativo dell'attore che sembra destinato a sostituire la sua ...fanpage