Terremoto Notte di paura in Friuli | forte scossa fa tremare la terra «Credevo arrivasse l' Orcolat»

(Di giovedì 28 marzo 2024) PORDENONE - Ladelè tornata prepotente ieri sera, alle 22.19, in tutto ilVenezia Giulia che ha tremato per alcuni secondi con una magnitudo assolutamente inconsueta:...

Terremoto Friuli, l'Ingv: «Zona ad alta pericolosità». Dalle nuove scosse "aftershock" allo scontro tra placche, i rischi - «Zona ad alta pericolosità sismica». L'Ingv avverte che l'area in cui è avvenuto il Terremoto in Friuli non è nuova a questi eventi. Tanto che, con ...corriereadriatico

La terra trema: nella Notte altre sei scosse di assestamento - ne sono state registrate durante la serata e la Notte almeno altre sei. Alle 3.36, a 4 chilometri a nord di Tramonti di Sopra, ne è stata registrata un'altra con magnitudo 2.6 e profondità 10 ...udinetoday

Terremoto in Friuli Venezia Giulia: scosse di assestamento nella Notte - Nel cuore della Notte, nuove scosse di assestamento hanno colpito il Friuli Venezia Giulia ...notizie