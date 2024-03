Terremoto di 4 7 in Friuli | colpito anche il Trentino Alto Adige

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Le autorità locali insieme ai servizi di protezione civile hanno prontamente iniziato le operazioni di vigilanza e analisi per determinare l’ampiezza dei danni e assicurare la tutela della popolazione. Gruppi di intervento sono stati dispiegati sul campo per individuare possibili situazioni di crisi e offrire supporto agli abitanti colpiti dal sisma. Fortunatamente al momento, non sono stati segnalati danni gravi o feriti, ma la paura causata da questa scossa diha indubbiamente lasciato una sensazione di apprensione e vulnerabilità tra la gente del posto. Un forte, con una magnitudo approssimativa tra 4.2 e 4.7, harecentemente la zona nord-orientale d’Italia alle 22:19, con epicentro situato vicino a Pordenone. Questo evento sismico ha provocato una chiara percezione di ...