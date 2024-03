Termini Imerese | il ministro Urso | ok all’aggiudicazione dell’ex Blutec a Pelligra Holding

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Offerta 8 milioni e assunzione di almeno 350 dipendenti del sito industriale. Ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a seguito dell’individuazione da parte dei Commissari straordinari e previo parere del Comitato di sorveglianza, ha autorizzato il perfezionamento dell’atto di cessione del ramo d’azienda didiSpa in amministrazione straordinaria allaItaliaSrl, in quanto aggiudicataria della gara. Lo fa sapere il Mimit. Il piano diItalia Srl, comparato alle altre offerte ricevute (5 in tutto) – sottolinea -, è risultato “l’unico pienamente rispondente alla disciplina di gara, con una offerta di 8 milioni di euro e la ...