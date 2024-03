Tensioni e violenze interetniche | la paura del Cremlino che spinge sulla pista ucraina

(Di giovedì 28 marzo 2024) Secondo il New York Times il governo di Mosca teme un'escalation di violenze contro le comunità musulmane in Russia e per questo continua a sostenere la responsabilitànell'attentato alla Crocus City Hall

Il Manipur voleva cancellare la Pasqua. Reintrodotta dopo le proteste: ...Stato nord - orientale dell'India da mesi scosso dalle violenze ...dell'India da mesi scosso dalle violenze etniche tra i Meitei e i ... per evitare inutili tensioni con i cristiani nel mezzo della ...

Gaza, mons. Nahra: far tacere le armi per sanare (anche) le divisioni in Israele: Fra tensioni e divisioni i cattolici, come ha sottolineato ieri ... Infine, la questione delle violenze 'contro i cristiani' per mano ...