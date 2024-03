Tennis - Torneo Internazionale Città di Firenze under 18 Sorpresa Crivellaro Il doppio entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prima giornata di gare per i tabelloni principali della 47ª edizione delGiovanile18di. Nel tabellone maschile subito sorprese con la sconfitta di due giocatori spagnoli, dei quattro presenti, tra i favoriti. Il numero due Izan Almazan Valiente è stato battuto dal finlandese Oskari Paldanius per 6-2 7-5; mentre l’azzurro Gabriele, che aveva ricevuto una wild card, ha superato Bernardo Munik Mesa grazie a due tie break: 7-6 7-6 il risultato finale per l’emiliano. Agli ottavi affronterà l’austriaco Nico Hipfl che ha avuto la meglio sul rumeno Batin per 6-1 6-3. Mentre il finlandese sulla sua strada troverà l’americano Aubriel Carel che ha sconfitto al terzo set 6-3 4-6 6-2 l’italiano che gioca in Toscana Matteo Sciahbasi. Bene il ...