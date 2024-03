Tennis | il ranking ATP degli italiani dopo Miami | Sinner in ballo | Musetti torna | Berrettini fermo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Masters 1000 dista per entrare nella sua fase calda: Jannike Daniil Medvedev sono pronti per fronteggiarsi in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz incrocerà Grigor Dimitrov e Alexander Zverev se la dovrà vedere con Fabian Maroszan. Quale sarà ilATPal termine del torneo sul cemento statunitense? Jannikoccupa attualmente il terzo posto con 8.110 punti all’attivo: in caso di qualificazione alle semifinali si isserà a quota 8.360, alzando al cielo il trofeo volerebbe a 8.710. Il fuoriclasse altoatesino diventerebbe numero 2 in caso di successo finale e di eliminazione dello spagnolo Alcaraz ai quarti di finale, portandosi alle spalle del serbo Novak Djokovic (9.725). Lorenzoha battuto ...

Errani-Paolini, come e perché funziona la coppia del Tennis italiano - Sono una lo specchio dell'altra. Sara e Jasmine si giocheranno laccesso in finale a Miami contro le americane Kenin e Mattek-Sands, con chance di vittoria del torneo. E, guardando più in là, anche di ...gazzetta

Sinner supera Djokovic, è primo in classifica Race: cosa significa per il ranking Atp - Vittoria dopo vittoria Jannik sta scalando le posizioni di vertice e sogna di diventare numero 1 del mondo: il prossimo Roland Garros può segnare la svolta ...corrieredellosport

Tennis: Torneo San Luis Potosi. Cocciaretto avanti col brivido - La 23enne di Fermo, numero 51 del ranking e seconda favorita del seeding, nonché campionessa in carica (lo scorso anno nella sfida per il titolo superò Sara Errani), ha battuto in rimonta per 3-6 6-2 ...sport.tiscali