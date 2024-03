(Di giovedì 28 marzo 2024) Sarà il 28enne russo n.4 al mondo Daniillo sfidante di Janniknelladel Masters 1000 di, in Florida.ha eliminato nei quarti il cileno Nicolas Jarry (n.23) per 6-2 7-6(9/7).

Jannik Sinner affronta Tomas Machac nei quarti del Miami Open. Il tennis ta italiano non scenderà in campo a Miami prima delle ore 20 di mercoledì 27 marzo. Diretta TV su Sky.Continua a leggere (fanpage)

Jannik Sinner ha raggiunto per la quarta volta in carriera i quarti di finale del Masters1000 di Miami . L’altoatesino (n.3 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 l’australiano ... (oasport)

Intervista al Tennis ta campano dopo il post- denuncia : “Anche Berrettini mi ha scritto e lo ringrazio per le belle parole” (napoli.repubblica)

Tennis: Atp Miami, c'è Medvedev per Sinner in semifinale - (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Sarà il 28enne russo n.4 al mondo Daniil Medvedev lo sfidante di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami, in Florida. Medvedev ha eliminato nei quarti il ...tuttosport

ATP Miami, Sinner: “Non parto bene nel primo set Ci sta, non mi preoccupo” [AUDIO] - “Jarry o Medvedev, l’importante è essere pronto per le partite che contano” dice Jannik Sinner dopo la vittoria su Machac ...ubitennis

“Le scommesse illegali uccidono il Tennis: insulti e minacce solo per farmi perdere” - La denuncia di Raul Brancaccio: Stavo vincendo al primo turno del challenger di Napoli ma più facevo punti più dalle tribune mi urlavano offese irripetibili: ...napoli.repubblica