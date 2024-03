Tegola per mister di carlo Intervento chirurgico per Bruscagin Per il difensore la stagione è finita qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Matteoè costretto a fermarsi per un po’, ma in questo caso i tempi di recupero lasciano il tempo che trovano. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti la Spal ha comunicato che "ilbiancazzurro Matteoè stato sottoposto ad undi orchiectomia destra per una sospetta neoplasia. Il calciatore è stato affiancato ed è costantemente seguito dallo staff medico e sanitario del club". Ilclasse 1989 – fedelissimo diDi– aveva ritrovato una certa continuità proprio in seguito al ritorno del tecnico ciociaro che lo considera una sorta di jolly. Sulla fascia destra, quella sinistra o al centro della difesa, con Diil numero 3 indossa quasi sempre una maglia da titolare. Purtroppo per lui la ...