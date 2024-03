Tante religioni | la stessa tutela | Occorre estendere le intese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il fondamento costituzionale dei rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose è contenuto nell’art. 8. In virtù del principio di laicità, lo Stato garantisce egualedelle diverse, in ottemperanza al rispetto dei "diritti inviolabili dell’uomo", com’è il sentimento religioso, e della "pari dignità" dei cittadini sanciti nei fondamentali artt. 2 e 3. I rapporti delle confessioni religiose con lo Stato dovrebbero esser "regolati" sulla base di specifiche "", sulla scia di quanto previsto all’art. 7, che recepisce i Patti Lateranensi con la chiesa cattolica. Che mantiene una posizione privilegiata, avendo influenzato per secoli la vita sociale e culturale del Paese. Per questo il leader del Partito comunista, Palmiro Togliatti, schierò il partito a favore del recepimento dei Patti nella Costituzione, non ...