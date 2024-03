Takeda | nuova sede in centro Roma e investimento 30 mln per Pisa e Rieti

(Di giovedì 28 marzo 2024)(ITALPRESS) –inaugura ladi, un edificio che vuole essere simbolo tangibile dei valori aziendali di innovazione e sostenibilità, e annuncia un ulterioredi 30 milioni di euro per i siti produttivi di. Il piano di investimenti per il periodo 2020-2025 sale così a 350 milioni di euro, confermando l’impegno diper la crescita sul territorio e le sinergie con il sistema sanitario.Del nuovo stanziamento di 30 milioni di euro, 10 milioni sono indirizzati alla digitalizzazione e automazione industriale avanzata. I nuovi sistemi rivoluzioneranno i processi produttivi aumentandone l’efficienza e migliorando la sicurezza dei lavoratori. 20 milioni di euro sono, invece, dedicati alle ...

Roma , 28 mar. (askanews) – Takeda Pharmaceutical, uno dei principali gruppi farmaceutici giapponesi, ha annunciato oggi di aver incrementato il suo investimento in Italia per il quinquennio ... (ildenaro)

Diritti tv calcio, Sky sgancia la bomba: "10 partite ogni turno in esclusiva" - Sky sarà ancora la “Casa della Premier League”. Il campionato inglese, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche per la stagione 2024/2025, proseguirà la sua presenza su Sky p ...affaritaliani

Takeda rafforza investimento in Italia e apre nuova sede a Roma - Roma, 28 mar. (askanews) - Takeda Pharmaceutical, uno dei principali gruppi farmaceutici giapponesi, ha annunciato oggi di aver incrementato il ...notizie.tiscali

Takeda rafforza la presenza in Italia: apre la nuova sede a Roma - Ad annunciarlo oggi Anna Maria Bencini , General Manager di Takeda Italia insieme a Francesca Micheli, General Manager di Takeda Manufacturing , che ha in capo il polo industriale di Rieti e Pisa e ...affaritaliani