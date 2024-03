Tajani | Salis candidata Pd? Non l' aiuta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 28 marzo 2024) 10.23 Dopo le immagini di Ilarianuovamente incatenata in aula a Budapest, il ministro degli Esteri dice: "Mi auguro possa essere assolta. Oggi in manette e catene,poi pare le abbiano tolte. Non è un bel modo,non mi pare ci sia pericolo di fuga. Detto ciò, eviterei di politicizzare il caso o si rischia scontro". "A me preoccupa la cittadina-ha detto- non m'interessa se poi vogliono candidarla" (in Ue, perché abbia l'immunità, come ipotizzato dal Pd, Ndr)."Ma trasformare processo in un caso politico nonla signora