Tajani | “Non invieremo mai soldati italiani in Ucraina | non siamo in guerra con la Russia”

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Noi abbiamo una posizione di grande equilibrio: difendiamo l’, diamo aiuti economici, politici, materiale militare per permettere alle forze armate ucraine di difendersi dall’aggressione russa, per difendere l’integrità territoriale e la libertà, ma nonincon la. Abbiamo sempre detto che non abbiamo inviato, non inviamo e nonmaia combattere incontro la. E credo che questa posizione di equilibrio alla fine premi”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antoniointervenuto a Napoli a un convegno organizzato da Forza Italia in occasione dei 30 anni dalla discesa in campo del fondatore del partito Silvio Berlusconi. L'articolo ...