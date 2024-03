T500 – The Superior Court da New Balance

(Di giovedì 28 marzo 2024) La qualitàe e l’elegante semplicità che hanno reso laun’ottima scarpa da tennis nel 1982 la rendono oggi un classico senza tempo Dopo una reintroduzione di successo grazie alla collaborazione di lunga data con Aimé Leon Dore nel settembre 2023, Newriporta nella sua linea la, un cenno moderno al quiet luxury. Originariamente rilasciata nel 1982, lareintroduce uno stile da tennis dei primi anni ’80 noto per la sua costruzione di alta qualità e per il suo look senza tempo. La tomaia è caratterizzata da suede, struttura in pelle nabuk e dettagli traforati sulla punta per una rivisitazione di qualità di un look già conosciuto. L’intersuola in poliuretano offre un tocco di tecnologia anni ’80 che si distingue dalle suole vulcanizzate dei passati modelli ...

