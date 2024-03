Sulla scuola di Pioltello | il ministro Salvini ignora Mattarella | Chiusura per il Ramadam? Arretramento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 28 marzo 2024) "È un segnale di cedimento echiudere per il Ramadan". Il vicepremier Matteoè tornato con queste paroledecisione dell'istituto comprensivo Iqbhal Masih, la, nel milanese, che il prossimo mercoledì 10 aprile resterà chiuso interrompendo le lezioni per evitare di avere pochi alunni in classe vista l'alta percentuali di iscritti musulmani che festeggeranno la fine del periodo di Ramadan. "È giusto spiegare ai bambini di ogni etnia o religione quanto è bello conoscerci, però siamo in Italia. Occorre la reciprocità, non credo che in nessun paese islamico chiudano per la santa Pasqua o per il santo Natale. Finché l'Islam non si darà una struttura e non riconoscerà la parità tra uomo e donna chiudere lami sembra un pessimo segnale", ha ...