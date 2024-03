Sui pattini dall’età di 3 anni | Mi alleno tutte le mattine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Perfezionista e determinata". Così la sua insegnante di pattinaggio, Federica Bernardi, definisce Zoe Bianchi, nata il 5 febbraio 2009, amante del sushi e della serie tv “Doc - Nelle tue mani”. L’azzurro è il suo colore preferito. Qual è stata la tua prima volta sui? "Su una pista di Finale Ligure, a soli 3. Da allora, mi ci è voluto qualche anno per convincere la mia famiglia a iscrivermi a un corso". Cosa ti piace di questo sport? "Il mix tra la danza e il pattinaggio: sono entrambi aspetti che amo". Quante volte ti alleni? "le". È difficile conciliare sport e studio? "La scuola che frequento, il liceo Longone, mi aiuta. Si fa lezione nel pomeriggio, le assenze per gare e trasferte sono giustificate". Portabandiera dell’Italia ai giochi giovanili in Corea. Cosa ti ha dato ...