Studio Battaglia | Cavalleria Rusticana o Creed II? La tv del 28 marzo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 28su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. La relazione clandestina tra Anna e Massimo esce allo scoperto e, di certo, non basterà un weekend fuori città con Alberto per rimettere le cose a posto, perché ormai sembrano essersi spinti troppo oltre. Malgrado il momento delicato, Anna deve rimanere concentrata: Corrado Fini ha un asso nella manica che rischia di far perdere a Michela l’affidamento dei figli, e questo lei, da avvocato e madre, non può permetterlo… Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida Cornice”. Geppi Cucciari presenta un people show, attento all’attualità. Il racconto con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione ...