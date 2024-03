Studio Battaglia 2 | trama terza e ultima puntata 28 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 28 marzo 2024) Giovedì 28, su Raiuno, va in onda ladi, la nuova stagione della fiction tv remake di The Split, serie britannica andata in onda per due stagioni. La serie ha come protagoniste una madre e le sue tre figlie, nonché lolegale in cui lavorano tutte tranne una e le loro vicende private. Quante puntate sono.Titolo: Segreti e bugie L’di2 si apre con Anna e Massimo che si ritrovano a dover affrontare le conseguenze della loro relazione clandestina. Alberto, il marito di Anna, ...