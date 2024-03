Studente morto sul Flixbus | le indagini | “Trafitto dal guardrail”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Modena, 28 marzo 2024 – La procura di Modena ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale a seguito del terribile incidente avvenuto sull’A1 domenica notte, all’altezza di San Cesario. Nello schianto di un mezzo Flixibus – che aveva a bordo 46 passeggeri – contro il new jersey ha perso la vita infatti lo19enne Vinidou Illumine junior Kersaint. Una terribile tragedia a cui si è aggiunta ieri la morte di altre cinque persone in un incidente avvenuto in Germania, sull’autostrada A9 vicino a Lipsia. A ribaltarsi sempre una corrieracon a bordo oltre 50 persone. Ieri mattina intanto l’avvocato che rappresenta il conducente del mezzo che si è schiantato, dopo aver perso il controllo sull’autostrada del sole, l’avvocato Giampiero Vellucci del foro di Frosinone, ha dato incarico ad un consulente di parte. "Il perito ingegner ...

