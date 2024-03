Stretta sul superbonus | tensioni nella maggioranza FI | qualcosa andrà modificato

La data chiave è il 4 aprile 2024. Sarà l’ultimo giorno per le comunicazioni su sconti in fattura e cessioni di crediti relative all’anno 2023. Il decreto sul Superbonus del governo Meloni rende ... (open.online)

Via libera dell’Aula della Camera al ddl sul codice della strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all’esame del Senato. Ritiro della patente per chi guida col ... (gazzettadelsud)

Levante: «Io, fuori dai ruoli prefissati» - L'intervista è on the road (again) perché Levante è in tour: teatri, stavolta, perché sono passati dieci anni da Manuale Distruzione. Ascolta: Levante, ...ilmessaggero

Stop al credito e allo sconto in fattura, con le nuove regole del Superbonus «centinaia di posti a rischio» - Artigiani e costruttori, infatti, non si aspettavano la nuova Stretta al superbonus, o meglio alle limitate possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura ancora in vigore, decise martedì ...messaggeroveneto.gelocal

Rumori, alcolici e ordine pubblico: Stretta sui locali ’molesti’ - PERUGIA – Stretta sulle attività commerciali da parte dei Comuni ... La giunta regionale, infatti, ha approvato il nuovo regolamento attuativo della legge sul commercio. In pratica viene introdotta ...lanazione