Strategie dell’ultimo minuto per vedere l’eclissi solare totale l’8 aprile

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prepararsi perdell’8Il 4, un’eclissiattraverserà l’America del Nord in uno spettacolo unico. Mentre molti si sono preparati in anticipo, ci sono anche coloro che stanno cercando soluzioniPer coloro che voglionoall’ultimo, l’obiettivo principale è raggiungere il sentiero della totalità. È fondamentale procurarsi degli occhiali speciali e trovare un modo per entrare nel tragitto dove la luna coprirà interamente il sole. Partire il giorno prima può essere un’opzione per evitare il traffico intenso. Ecco quattro ...