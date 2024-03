Strage di Mosca | il Comitato investigativo russo | «Abbiamo le prime prove Kiev ha finanziato l’attacco»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilha illustrato i risultati iniziali dell’inchiesta sullaal Crocus City Hall diin cui hanno perso la vita almeno 137 persone, sostenendo l’esistenza di «» del collegamento tra gli autori del massacro e «i nazionalisti ucraini». Inoltre secondo il– si legge sull’agenzia Ria Novosti «somme significative di denaro e criptovalute dall’Ucraina sono stati usati per preparare l’attentato». Una persona di nazionalità ucraina, ha dichiarato il, sarebbe stata arrestata proprio per finanziamento al terrorismo. Leggi anche: «È stata la Nato», dall’allerta del presidente serbo alle teorie del candidato di Santoro: si allarga il fronte dei complottisti sulladi ...

Attentato Mosca, “denaro e criptovalute dall’Ucraina ai terroristi del Crocus City Hall”. Aereo militare russo precipita a Sebastopoli in Crimea - Sono passati pochi giorni dall’attentato del Crocus City Hall di Mosca. E adesso secondo la Russia arrivano le prime ...ilriformista

Strage di Mosca, Putin non ha in programma di incontrare le famiglie delle vittime - Strage di Mosca, Putin non ha in programma di incontrare le famiglie delle vittime dell'attentato della Crocus City Hall.lettera43

Attacco a Mosca, Russia: "Soldi da Ucraina a terroristi" - La Russia continua ad accusare l'Ucraina per il coinvolgimento nell'attentato della scorsa settimana a Mosca: sarebbero emerse prove di un collegamento tra gli autori dell'attacco terroristico della ...adnkronos