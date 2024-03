Strada messa in sicurezza | Caprignano può sorridere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Castelnuovo Magra (La Spezia), 28 marzo 2024 – Per completare l’opera basterà adesso aggiungere lo strato di asfaltatura ma la parte più importante (e necessaria per mitigare il rischio idrogeologico della collina) è finalmente arrivata a conclusione, con buon sollievo anche da parte dei residenti che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con il cantiere e le limitazioni di viabilità. E’ stato un intervento lungo ma estremamente efficace quello messo a punto dal Comune di Castelnuovo Magra che ha investito 750 mila euro stanziati dal Pnrr per mettere inun tratto die collina in località. «Un cantiere molto importante per il nostro territorio – spiega il sindaco Daniele Montebello – e che gli uffici hanno seguito in ogni fase di intervento dalla progettazione, alla ricerca delle risorse fino ...