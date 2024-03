Star Trek 4 | il film si farà | assunto lo sceneggiatore di The Flight Attendant

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 28 marzo 2024) Paramount ha tutta l'intenzione di realizzare il quartodella saga con il cast del reboot capitanato da Chris Pine e Zachary Quinto Steve Yockey, creatore della serie Max L'assistente di volo - The, si è appena unito alla Flotta Stellare come nuovodi4, che Paramount Pictures ha tutta l'intenzione di realizzare, nonostante siano passati già otto anni dall'ultimo capitolo. I dettagli sulla storia rimangono accuratamente segreti, ma la Paramount Pictures e la Bad Robot intendono comunque che il progetto costituisca il capitolo finale per il cast che ha rilanciato il franchise nelle sale cinematografiche nel 2009: Chris Pine (nei panni del capitano James T. Kirk), Zachary Quinto (comandante Spock), Zoe Saldana (tenente Nyota Uhura), Karl Urban ...