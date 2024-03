Star Trek 4 è ufficiale! Trovato lo sceneggiatore che se ne occuperà

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 28 marzo 2024) È ormai certa l’intenzione di Paramount Pictures di realizzare il quarto capitolo della saga di, dopo ben otto anni dall’ultimo filmBeyond, ed ha scelto Steve Yockey comedella pellicola. Il drammaturgo, produttore eamericano è conosciuto come l’autore della serie tv comedy HBO The Flight Attendant (in italiano L’assistente di volo) con protagonista Kaley Cuoco. Mentre la sua ultima serie, Dead Boy Detectives, spin off di The Sandman, dopo il suo passaggio da HBO a Netflix, arriverà presto sul canale della N rossa. Non si conoscono ancora i dettagli della storia che si svilupperà nel nuovo film di, ma la Paramount e la Bad Robot, le case di produzione coinvolte anche nelle precedenti ...