Stalking alla ex | poi danneggia l’auto del nuovo compagno Lei chiama la polizia | arrestato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Siena, 28 marzo 2024 – Quattro mesi e mezzo. Il tempo che un valdelsano ha resistito senza tornare sotto casa della ex compagna che lo aveva già denunciato per atti persecutori. Il 10 novembre scorso, infatti, l’uomo aveva patteggiato un anno e nove mesi pernei confronti della donna, con cui la relazione era ormai finita. Sembrava che così avesse chiuso i conti con la giustizia e, al contempo, il rapporto con la giovane di cui era innamorato. Poi ilcolpo di testa questa settimana. Si è ripresentato sotto casa suando la macchina delche adesso sta a fianco della giovane. E’ statata lache haa Poggibonsi il 38enne in flagranza. Ieri mattina alle 11.30 l’udienza nella stanza del gip Elena Pollini in tribunale. ...

