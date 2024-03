Staino | l’eternità sul web Al via una raccolta fondi per 20mila opere on line

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Mio padre e Bobo si sono sempre rivolti allla collettività e alla collettività questedevono tornare". Così Ilaria, figlia del grande autore satirico Sergio(creatore del personaggio di Bobo, efficace narratore della politica e del costume italiani, voce critica della sinistra, vignettista e “battutista“), spiega il senso dell’operazione lanciata ieri e che andrà avanti per 60 giorni: laper dare vita a un portale, completamente libero e accessibile a tutti, che raccolga il suo lavoro perché venga salvaguardato, perché non vada perso, perché tutti ci possano navigare. In parte questo archivio sarà anche cartaceo e consultabile nel Castello dell’Acciaiolo a Scandicci (come detto dal sindaco Sandro Fallani), la città in provincia di Firenze dove ...