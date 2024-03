Stadio nuovo Bologna | la Champions League influenzerebbe i lavori?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 28 marzo 2024), le ultime per quanto riguarda la ristrutturazione del Dall’Ara considerando la possibilità di giocare in Europa Ilsta volando e potrebbe addirittura ritornare in, ma il quesito ovviamente sta attorno alRenato Dall’Ara: cambiano i programmi anche in caso di Europa? La situazione. Come riportato da