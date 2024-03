Sport in tv oggi giovedì 28 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in28: inil tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, il basket con l’EuroLega, il calcio con la Serie C, il calcio femminile con la Champions League e la Saudi League, il golf con lo Houston Open, e molto altro. Si completeranno i quarti di finale di singolare maschile dei Miami Open di tennis: in campo alle ore 18.00 il tedesco Alexander Zverev ed il magiaro Fabian Marozsan, mentre a partire dalla mezzanotte italiana toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz ed al bulgaro Grigor Dimitrov. Si disputeranno entrambe le semifinali del singolare femminile dei Miami Open di tennis: in campo non prima delle ore 20.00 la kazaka Elena Rybakina e la bielorussa Victoria Azarenka, mentre non prima dell’1.30 ...