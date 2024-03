Spara al ladro che ruba in negozio | tabaccaio a processo per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Cinque anni fa ilFranco Iachi Bovin sparò e uccise il giovane Ion Stavila, sorpreso are nel suoinsieme ad altri due complici. Adesso i giudici, dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata da parte della Procura di Ivrea, hanno deciso di mandare l’uomo acon l’accusa di. IlIla carico deldi Pavone Canavese inizierà il prossimo 10 maggio, data in cui è fissata la prima udienza. Si procederà con il rito abbreviato, così come chiesto dalla difesa, convinta di poter dimostrare l’innocenza dell’uomo basandosi sul concetto di legittima difesa. In particolare i suoi avvocati, Mauro Ronco e Sara Rore Lazzaro, come ha ...