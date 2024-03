Spal | dall’immediata risalita al crollo | Di Carlo per la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo la retrocessione dalla Serie B la scorsa estate, lasi presentava ai nastri di partenza del campionato come una delle favorite d’obbligo per la vittoria finale e non poteva essere altrimenti, viste gli investimenti fatti in campagna acquisti dal presidente Joe Tacopina. La realtà, tuttavia, ha raccontato un’altra cosa: una squadra in perenne difficoltà da inizio stagione, con due cambi in panchina (esattamente come avvenuto ad Ancona) e un sestultimo posto che non fa certo stare tranquilli. Lo scontro diretto di sabato al Del Conero assume quindi i contorni di uno spareggio, nonostante manchino ancora cinque gara al termine della regular season. In caso di vittoria, i dorici scavalcherebbero gli estensi, sopra di quattro punti: se l’Ancona non ride, altrettanto può dirsi della. La formazione emiliana ha vissuto un campionato ...