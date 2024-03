SP55 | Fratelli d’Italia si scaglia contro il Comune di Baselice

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sindaco di, Ferella, dovrebbe preoccuparsi di redigere un nuovo studio di fattibilità ed un progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Strada provinciale numero 55 che sia in linea con il nuovo Codice degli appalti”. Così il Consigliere provinciale di, Gaetano Mauriello. “Si tratta – prosegue – di una esigenza stringente per un territorio che necessita di infrastrutture che siano funzionali e sicure”. “Sono trascorsi quattro anni – ancora Mauriello – da quando ildiha sottoscritto il protocollo d’intesa con la Provincia e, ad oggi, per immobilismo della Amministrazione comunale e del suo sindaco, non risultano esservi progetti idonei da poter inserire nell’avviso pubblico della Regione Campania che siano funzionali alla ...