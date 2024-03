Sospeso per le critiche a Beatrice Venezi | spunta un cartello anonimo che insulta un orchestrale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ancora strascichi del casonel mondo della musica siciliana. Repubblica dà notizia dell’affissione di unsulla bacheca di servizio del Teatro Politeama in cui unveniva definito «dipendente più cretino dell’anno». Si tratta di uno dei tre musicisti che criticò pubblicamente le capacità della direttrice d’orchestra al termine del doppio concerto al Politeama di Palermo. Il fogliofu attaccato in bacheca lo scorso 29 gennaio, pochi giorni dopo le esecuzioni dirette da. Il destinatario dell’invettiva era Claudio Sardisco, uno dei tre orchestrali che ha ricevuto, qualche giorno fa, anche un provvedimento disciplinare dal sovrintendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, Andrea Peria. Il quale, racconta Repubblica, all’epoca ...

Corropoli: 9 su 22 erano in nero, Sospeso borsettificio cinese - I Carabinieri della Stazione di Corropoli, col Nucleo Ispettorato del lavoro di Teramo, hanno Sospeso l’attività di un laboratorio di borse in pelle dove hanno trovato 9 lavoratori in nero su un tota ...rete8

Statale 16, Pasqua senza lavori da Bari a Lecce: Anas sospende i cantieri in vista dell'esodo - Statale 16, lavori sospesi per l'esodo di Pasqua. Buone notizie per chi dovrà muoversi in auto da Bari in direzione Lecce passando per Brindisi. Anas sospende i cantieri che ...quotidianodipuglia

Papa Francesco riduce allo stato laicale prete ticinese: violentò una ragazza a Rimini - Papa Francesco ha privato del suo status clericale un sacerdote ticinese condannato per abusi sessuali su denuncia della Curia. Il sacerdote 50enne era stato condannatonel 2021 a quattro anni di carce ...chiamamicitta