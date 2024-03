Sorpresi a rubare in un supermercato | 4 arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, nei giorni scorsi, durante un predisposto servizio di contrasto ai reati predatori che ha interessato l’area industriale di Formello e commerciale di Le Rughe, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato quattro cittadini romeni per furto aggravato in concorso. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Le Rughe, allertati dalla direzione di undi viale Africa e intervenuti prontamente sul posto, hanno notato tre donne uscire con fare sospetto dall’esercizio commerciale e dirigersi, con passo svelto, verso un uomo a bordo di ...