Sondaggi politici | il Pd vola | ma Giorgia Meloni resiste

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) Diverse sorprese e qualche conferma negli ultimieffettuati da Ipsos per il Corriere della Sera. La forza politica che ha guadagnato di più nell’ultimo mese è il Pd di Elly Schlein. Anche se Fratelli d’Italia della premiertiene ancora botta. Avanza anche Forza Italia sotto la guida di Antonio Tajani che sorpassa gli alleati della Lega di Matteo Salvini. Un dato che fa riflettere è che, più si avvicinano le elezioni Europee, più aumenta l’area del non voto e degli indecisi, che ha superato quota 52,5%. Lae il suo governo aumentano però il loro gradimento tra i potenziali elettori.Leggi anche:, i partiti maggiori crescono quasi tutti: come andrebbe se si votasse oggi Sfida trae ...