Somaschini | «L’uomo farà la differenza»

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’innovazione sta rivoluzionando il settore assicurativo. A illustrarcelo è Erik, Ceo e Founder di Brianza Assicurazioni Le assicurazioni sono un settore in costante evoluzione, che sta abbracciando sempre più l’innovazione tecnologica per offrire servizi più efficienti e personalizzati ai propri clienti. Grazie alla digitalizzazione, le compagnie assicurative possono raccogliere e analizzare dati in tempo reale per valutare i rischi in modo più accurato e proporre polizze su misura per le esigenze di ogni singolo individuo. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale e il machine learning permette alle compagnie di ottimizzare i processi interni, riducendo i costi e accelerando i tempi di risposta alle richieste dei clienti. Ne abbiamo parlato con Erik, Ceo e Founder di Brianza Assicurazioni, partner di ...