Solo Mia film Tv8 | trama e finale spiegazione

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di giovedì 28 marzo 2024)MiaTv8 (2019)miaTv8 del 2019 è diretto da Michael Civille. Una donna trova finalmente la forza di affrontare un suo amante che ha cominciato a perseguitarla, ma l’incontro con un agente di polizia la metterà di nuovo in pericolo. Questa è in breve la storia di Only Mine con protagonisti Amber Midthunder e Brett Zimmerman. Il thriller, basato su fatti reali, tratta il tema degli stalker e lascia un importante messaggio al termine del. A seguire:miaMiacompleta Julie sogna di andare in un college e di fare un lavoro più soddisfacente di quello attuale. Lei è attualmente una cameriera in una piccola città. Quando un nuovo agente di polizia, David, si ...