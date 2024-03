(Di giovedì 28 marzo 2024) Ad23, la ballerinaha vissuto un momento diil risultato dellala mancata esibizione nella prima puntata del Serale, andata in onda sabato 23 marzo. "Tutti hanno l'idea cheal ca**o, vengo reputata più scarsa di quella che sono", ha detto in lacrime.

Bulgaria verso il voto, falliti tentativi per nuovo governo - Gli emendamenti della Costituzione avevano provocato perplessità e disapprovazione tra gli esperti in materia. Adesso molti analisti prospettano una crisi costituzionale a seguito delle nuove regole ...ansa

Ad Amici 23 Dustin e Marisol re e regina, Sofia sbotta - La classifica di Amici 23 dopo il voto del pubblico in studio manda in crisi Sofia che ha paura di non avere il tempo per farsi conoscere dal pubblico a casa ...ultimenotizieflash

Sofia in crisi ad Amici 23 dopo la classifica: “Tutti pensano che faccio schifo, mi ritengono scarsa” - Ad Amici 23, la ballerina Sofia ha vissuto un momento di crisi dopo il risultato della classifica e dopo la mancata esibizione nella prima puntata del ...fanpage