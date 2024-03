Soffioni di ricotta abruzzesi | piccoli dolcetti cremosi e fragranti

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 28 marzo 2024) Isono dei dolci, con un ripieno cremoso alla, racchiuso da una sfoglia fragrante all’olio d’oliva, leggerissima. Sono piuttosto semplici da preparare e per ottenere la classica forma a scrigno dobbiamo servirci dei pirottini per muffin, ci faciliteranno le operazioni di assemblaggio. Che ne dite di cucinare insieme anche questa ricetta sfiziosa? Mettiamoci al lavoro, si comincia!alla: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: per la frolla all’olio d’oliva: 140 gr di farina 00 90 gr di fecola di patate 1 tuorlo 1 uovo 80 ml di olio di semi 100 gr di zucchero 1 pizzico di sale 3 gr di lievito per dolci la buccia grattugiata di un limone per il ripieno alla: 2 uova 125 gr ...