Società fittizia per vendere auto usate per reati | 2 indagati

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAll’esito di complesse attività di indagini coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Dentecane hanno eseguito un’Ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento, emessa a seguito di accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il rigetto del Gip presso il Tribunale di richiesta cautelare reale, che ha disposto il sequestro preventivo di unarisultata – di fatto – inesistente, delle relative quote e ogni altro bene alla stessa riconducibile, consistente in particolare di un parco macchine di oltre duecento veicoli. Due gli, un 50enne di Pietradefusi ed un 59enne di Avellino. Per loro l’accusa è di falso ideologico in atto pubblico attraverso l’induzione in errore di pubblico ufficiale, poiché, dissimulando l’esistenza della S.r.l. – la ...