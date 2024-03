Soccorso rosso della Di Cesare a Canfora | la prof si unisce ai kompagni solidali | querela? È intimidazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) All’appello solidale siglato a suon di firme e di dichiarazioni platealmente offerte su un piatto social d’argento in favore di Lucianoto per le irricevibili dichiarazioni offensive rivolte a Giorgia Meloni – che nel corso di un incontro con gli studenti di un liceo barese definì «una neonazista nell’animo» – mancava solo Donatella Di. E poteva essere diversamente?a processo, la Disi aggiunge in corsa aiPoteva mai esimersi la“rossa” che nelle ore dell’annunciomorteex Br Barbara Balzerani postò (e poi, assai più opportunamente, cancellò) un messaggio che ha indignato e sconcertato mondo accademico e opinione pubblica, affidando al web ...