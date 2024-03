Smart working in Italia | le nuove regole in vigore dal 1 aprile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dall’1inscadono le procedure semplificate sullowokring per i lavoratori fragili e i genitori di figli sotto i 14 anni. Sarà ancora possibile, invece, contrattare accordi individuali tra azienda e lavoratori che prevedano il lavoro da remoto. Leggi anche: Bonus matrimonio per chi si sposa in chiesa: chi può richiederlo e cosa prevede Leper loL’dice addio al regime emergenziale. Da lunedì primo, che quest’anno coincide con il Lunedì dell’Angelo, scadranno tutte le prerogative dettate dall’emergenza sanitaria Covid. È fallito, in sostanza, il tentativo di protrarre tutto a giugno o al 31 dicembre tramite il Milleproroghe come si era paventato. I lavoratori fragili ...