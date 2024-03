Smart working | come cambia da aprile

La pandemia ha modificato il modo di vivere e di lavorare delle persone, e sono diversi gli impiegati ancora in smart working. Oggigiorno, infatti, sono sempre di più i lavoratori che la mattina non ... (webmagazine24)

Addio smart working. Dal 1° aprile cambiano le regole. Per quanto riguarda il settore privato, il governo non ha infatti prorogato le procedure semplificate per il regime di smart per i lavoratori ... (today)