Smaltimento dei rifiuti In campo l’ecomobile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nel periodo di Pasqua, Lido torna a ospitareErsu, vero e proprio centro di raccolta mobile che nel fine settimana permetterà sia ai residenti che ai turisti di conferire iin tre zone strategiche del litorale lidese, affiancando così il porta-a-porta. Sabato,sarà sul viale Kennedy, in zona Esselunga, dalle 13,30 alle 19,30; domenica si troverà invece in piazza Abba, dalle 7,30 alle 19,30; lunedì infine sarà dislocato in piazza Brodolini, sempre dalle 7,30 alle 19,30. Sarà possibile conferire piccoli Raee (cellullari, phon, rasoi, tv ed elettrodomestici), olio esausto, lampadine e neon, pile e abiti usati. Per i proprietari di seconde case, che si fermeranno solo nel fine settimana, sarà possibile lasciare anche le frazioni differenziate del porta-a-porta (organico, rur, vetro, multimateriale, carta, ...