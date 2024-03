Skateboard | la strada dell’Italia verso le Olimpiadi 2024 | chi si qualifica per Parigi?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Allediverranno messe in palio dodici medaglie nello, equamente suddivise tra uomini e donne. Le discipline che terranno banco nella capitale francese saranno lo street e il park, proprio come era già successo a Tokyo 2020, quando questo sport fece il proprio debutto nel programma a cinque cerchi. All’evento parteciperanno 88 atleti e le regole dizione sono molto semplici: staccheranno il biglietto per i Giochi i venti migliori atleti del ranking di ciascuna disciplina al termine del percorso di ammissione, con il limite massimo di tre skater per ogni Nazione in ciascuna disciplina. Nel caso in cui ci dovessero essere più di tre connazionali nella top-20 della graduatoria mondiale, allora soltanto i migliori tre rappresenteranno il proprio Paese a ...