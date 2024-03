Sinner supera Djokovic | ora è primo in classifica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Janniknon ha alcuna intenzione di fermarsi, adessoanche Novakin: èNella serata di ieri è andato in scena il quarto di finale del torneo “Miami Open” che si sta verificando negli Stati Uniti D’America. Il nostro Jannikhato, senza neanche troppi problemi, lo sfidante Thomas Machac. Il tennista ceco non ha potuto fare nulla contro il nativo di San Candido che si è aggiudicato entrambi i set vincendo per 6-4 e 6-2. Adesso in semifinale se la vedrà con il russo Daniil Medvedev dove si preannuncia una sfida a dir poco affascinante. Jannike Novak(Foto LaPresse) Notizie.comTanto è vero che per molti questa è una vera e propria finale anticipata di uno dei tornei più ...