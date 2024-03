Sinner-Medvedev | orario semifinale ATP Miami 2024 | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Domani, venerdì 29 marzo (non prima delle 20.00 italiane), Jannike Daniilsi affronteranno nella prima delle due semifinali del Masters1000 di. Sul cemento outdoor della Florida il n.3 e il n.4 ATP si contenderanno un posto per la Finale, in programma domenica 31 marzo.ha raggiunto per la terza volta in carriera il penultimo atto di questo torneo, ricordando il 2021 e il 2023. In entrambi i casi, il nostro portacolori si spinse fino alla sfida finale. L’altoatesino si è meritato l’approdo a questa sfida grazie alle vittorie contro Andrea Vavassori, l’olandese Tallon Griekspoor, l’australiano Christopher O’Connell e il ceco Tomas Machac. Un percorso nel quale Jannik ha disperso solo un set, nel confronto con il neerlandese, mettendo in evidenza una condizione non eccelsa e paragonabile a ...