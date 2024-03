Sinner è un rullo compressore | A Miami per me è sempre speciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il ragazzo che sa soffrire mette i piedi dentro al campo. Sunon splende il sole, e non brilla nemmeno il tennis di Jannik, che vince 6-4, 6-2 con Machac dopo una gara da campione "giocata bene nei momenti importanti" dice, con la forza di volontà nel sangue e centra la terza semifinale nel ’mille’ della Florida. Un torneo per lui "importante". Perché? "Ci ho giocato la mia prima finale in un ’master 1000’".ci prova subito: non vuole farsi sorprendere dal ceco come con O’Connell, e prende lui l’iniziativa. Il cielo è scuro, soffiano bave di vento e c’è un’umidità pazzesca. Mix imperfetto per strappare il servizio al ceco al primo tentativo. Ma il castigatore di Arnaldi ha un tennis solido e facile, è in fiducia dopo aver guadagnato una ventina di posizioni in classifica sul veloce di. Nel pomeriggio i due si sono ...